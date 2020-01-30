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Son dakika: Kocasının birlikte olduğu eskort kadının evine adam gönderip kadını dövdürdü!

'da akıllara durgunluk veren olay! Ev hanımı Aynur D. eşiyle ilişki yaşayan ve evliliğindeki problemlerden sorumlu tuttuğu eskort B.S.'ye ders vermek için korkunç bir plan hazırladı. İki adam tutup evine gönderdi ve genç kadına kabusu yaşattı. işte okurken dehşete düşeceğiniz olaydan son dakika bilgileri.

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Kocasının birlikte olduğu eskort kadının evine adam gönderip kadını dövdürdü!

Ev hanımı Aynur D., eşiyle ilişki yaşayan eskort B.S.'ye ders vermek istedi. Aynur D.'nin azmettirdiği üç kişi, evine gittikleri B.S.'yi kolundan yaralayıp parasını aldı. Zanlılara 15 yıl hapis istendi

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Son dakika: Kocasının birlikte olduğu eskort kadının evine adam gönderip kadını dövdürdü!
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