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Son dakika: Kocasının birlikte olduğu eskort kadının evine adam gönderip kadını dövdürdü!
Son dakika: Kocasının birlikte olduğu eskort kadının evine adam gönderip kadını dövdürdü!
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Ev hanımı Aynur D. eşiyle ilişki yaşayan ve evliliğindeki problemlerden sorumlu tuttuğu eskort B.S.'ye ders vermek için korkunç bir plan hazırladı. İki adam tutup evine gönderdi ve genç kadına kabusu yaşattı. işte okurken dehşete düşeceğiniz olaydan son dakika bilgileri.
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:44Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:11ABONE OL
Ev hanımı Aynur D., eşiyle ilişki yaşayan eskort B.S.'ye ders vermek istedi. Aynur D.'nin azmettirdiği üç kişi, evine gittikleri B.S.'yi kolundan yaralayıp parasını aldı. Zanlılara 15 yıl hapis istendi