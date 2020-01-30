Robin Hood Elazığ’da

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"Robin Hood" olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı. Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı. İş insanının İstanbul'da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi. Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, "Zarfın içinde para verdi, yiyecekiçecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi" ifadelerini kullandı. Ahmet Ardıç ise "Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim" diye konuştu.