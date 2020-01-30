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haberi: Yeni doğan bebeklerine yaptıkları tüyler ürpertiyor! Korkunç olay

Bursa'da 2016 yılında yaşanan ve ülke gündeminde infial yaratan vahşete ilişkin haberi geldi. Sezai Durmayaz ve Çiğdem Şimşek, birlikte yaşıyorlardı. Daha sonra genç kadın hamile kaldı ve tuvalette 8 aylık bir bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, dünyaya gelen bebeğin göbek bağını makas ile keserek çöp poşetinin içerisine koydu. Cani baba, bebeğini daha sonra çatı katına çıkardı ve 12 saat sonra ise çöp konteynerine attı. Haklarındaki hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan çiftin mahkemeleri bugün görüldü. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Sezai Durmayaz, kendisini savunurken mahkemedeki sözleri salonda şok etkisi yarattı. İşte, her satırı satırı kan donduran son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.1.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Yeni doğan bebeklerine yaptıkları tüyler ürpertiyor! Korkunç olay

Dört yıl önce Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan ve ülke gündeminde şok etkisi yaratan olaya ilişkin gelişmesi yaşandı. Osmangazi ilçesinde tornacı Sezai Durmayaz ve Çiğdem Şimşek birlikte yaşıyorlardı. Bir süre sonra hamile kalan genç kadın, 20 Ocak 2016'da tuvalette 8 aylık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sezai Durmayaz, göbek bağını makas ile kestiği bebeği poşete koyup önce evin çatı katına çıkardı, 12 saat sonra, gece yarısı da çöp konteynerine attı.

MAHKEME SALONU BUZ KESTİ

Cani çiftin yargılandıkları davada verilen 24 ve 20 yıl hapis cezaları Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bugün görülen davada savunma yapan Sezai Durmayaz'in sözleri mahkeme salonunun adeta buz kesmesine neden oldu!

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları..

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Son dakika haberi: Yeni doğan bebeklerine yaptıkları tüyler ürpertiyor! Korkunç olay
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