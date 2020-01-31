Türkiye’nin çocuk festivali start aldı

Sabah ve Minika'nın ana medya sponsoru olduğu, bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk "Çocuk Sanat Festivali" başladı. Zorlu PSM'de gerçekleşen festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı buldu. Festival alanında SABAH, MinikGo ve MinikaÇocuk renkli bir stant kurdu. Çocuklar bu alanda görevliler eşliğinde boyamalar yaptı.Festival kapsamında oyuncu Ezgi Mola, Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ezgi Mola, çocukların matematik sorularıyla zorlandığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Çocuklarla sohbet ettik, hayallerinden konuştuk. Yapmak istedikleri şeylerden bahsettiler. Bana matematik soruları da sordular. Hatta biri, bir üçgenin iç açıları toplamını sordu. Zaten matematiğim okulda da çok iyi değildi. Bir de üzerinden yıllar geçti. Sorularıyla terlettiler beni. Tek temennim çocukların hayallerini ellerinden almayacağımız bir dünya bırakmak" diye konuştu. Soruyu soran çocuğu anlatan Mola, "Bana soruyu soran Eymen görme engelli olduğu için kabartı yazılar okumaya başladığını söyledi ve diğer çocuklardan biri de 'kabartı yazı ne' dedi. Ülkemizde bilmeyen çok kişi var görme engellilerin alfabesini, burdan ben de tekrarlayayım hatta bolca böyle kitaplar bağışlayacağım ve kampanya başlatacağım" şeklinde konuştu.Festivalde bugün SABAH, MinikaGo ve MinikaÇocuk'un kurduğu stantta çocuklar için eğlenceli bir etkinlik düzenlenecek. Stantta, "Maceracı Yüzgeçler" filmindeki karakterlerin maskotları yer alacak. Çocuklar, festival kapsamında hergün farklı deneyim yaşayacak. Tan Sağtürk Akademi'de duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde ise hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak.Artist Zone'da Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Tabak, mozaik ve tekstil boyama gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği etkinlikle ilgili konuşan direktör Tomru Dereköylü, Türkiye'nin ilk Çocuk Sanat Festivali'yle çocukları sanatın her dalıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Dereköylü, "Farklı sanat dallarıyla her çocuğa dokunmak, sanatın özel olduğunu anlatmak istiyoruz" dedi.

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