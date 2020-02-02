Kredi kartından yapılan harcamaları görünce şok oldu! 'Bu yöntem ilk kez uygulanıyor'

Olay, 10 Ocak günü meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yusuf Sağlam'ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyledi ve Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Aidat borcunun yatırılacağını düşünerek, şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. Banka görevlileri, Sağlam'a kredi kartından 16 bin TL'lik fatura ödemesi yapıldığını söyledi. Sağlam, durumu polise bildirdi.

'NASIL OLDU BİLMİYORUM, SADECE EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM'

Yalnızca emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, 36 ay boyunca borç ödemek zorunda olduğunu belirterek, "16 bin TL dolandırıldım. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Başka kimsenin başına gelmesin. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. 36 ay boyunca bankaya aylık 772 TL ödemem gerekiyor. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.