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Kredi kartından yapılan harcamaları görünce şok oldu! 'Bu yöntem ilk kez uygulanıyor'

İzmir’in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları 'ı (70), aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek, 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, 'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 10:50 ABONE OL
Kredi kartından yapılan harcamaları görünce şok oldu! 'Bu yöntem ilk kez uygulanıyor'

Olay, 10 Ocak günü meydana geldi. Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yaptıktan sonra emekli olan 'ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, aidatını iade edeceklerini söyledi ve Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Aidat borcunun yatırılacağını düşünerek, şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. görevlileri, Sağlam'a kredi kartından 16 bin TL'lik fatura ödemesi yapıldığını söyledi. Sağlam, durumu polise bildirdi.

'NASIL OLDU BİLMİYORUM, SADECE EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNİYORUM'

Yalnızca emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, 36 ay boyunca ödemek zorunda olduğunu belirterek, "16 bin TL dolandırıldım. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Başka kimsenin başına gelmesin. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. 36 ay boyunca bankaya aylık 772 TL ödemem gerekiyor. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.

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Kredi kartından yapılan harcamaları görünce şok oldu! 'Bu yöntem ilk kez uygulanıyor'
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