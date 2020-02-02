Patrik Bartholomeos’tan teşekkür

İstanbul Fatih'te, Balat Polis Merkezi ekipleri, Aya Yani Kilisesi'nden maddi değeri çok yüksek olan 1'i İncil'den bir surenin resmedildiği 150 yıllık tablo olmak üzere altı tarihi eserin çalındığını ve kilisenin ayin yapılan bölümünde papaza ait olan yerin zemininin kazılarak define arandığını belirlemişti. İddiaya göre; dedektör sinyal verdiği için gömü bulmayı hedefleyerek alanda kazı yapan şüpheliler tabloları alıp kaçtı ve Ayvansaray'daki R.A. (58) adlı bir antikacıya satması için verdi. Şüpheliler B.T. (22), S.Ö. (22), S.B. (22), tablonun verildiği antikacı R.A. ve diğer şüphelilerin açık kimlikleri saptandı. Antikacı R.A. ile müşteri rolüne girerek buluşma sağlayan sivil polisler, çalınan tarihi eserleri de sadece üç saatte ele geçirdi. 10 şüpheli gözaltına alındı. 150 yıllık tarihi eserler Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne teslim edildi.



3 SAATTE BULUNDU

Adli kontrol şartıyla serbest kalan şüphelilerin tamamının yakalanırken, çalınan tarihi eserler sadece 3 saatte bulunup hiç zarar görmeden Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne teslim edildi. Haberi yurt dışında alan Fener Rum Patriği Bartholomeos, tiziz çalışmaları için Valilik ve Emniyet'e teşekkür etti.

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