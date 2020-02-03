Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı

Yarı yıl tatil bitti yoğunluğu arttı

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte 'da yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı. Son dakika gelen bilgilere göre özellikle Anadolu yakasından Avrupa’ya yoğun araç kuyruğu oluşurken İstanbul Emniyeti, okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 09:17 ABONE OL
Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı
Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7:30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi

Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.
17 Ocak'ta kapanan ilk, orta ve lise dengi okullar, bugün ders zilinin çalması ile birlikte tekrar açıldı. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi. Sabah 07.00'de başlayan uygulama 21.00'e kadar İstanbul genelinde devam edecek.
Uygulamalar kapsamında okul servis şoförlerinin kurallara uyup uymadıkları belirlendi. Kurallara uymayan sürücülere de ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsüne de kaskı olmadığı için 132 Türk Lirası ceza kesildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN