Yarı yıl tatil bitti trafik yoğunluğu arttı

Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7:30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü okul önlerinde uygulama gerçekleştirdi

Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri okul önlerinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi.

17 Ocak'ta kapanan ilk, orta ve lise dengi okullar, bugün ders zilinin çalması ile birlikte tekrar açıldı. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin ilk gününde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir takım uygulamalar gerçekleştirdi. Sabah 07.00'de başlayan uygulama 21.00'e kadar İstanbul genelinde devam edecek.

Uygulamalar kapsamında okul servis şoförlerinin kurallara uyup uymadıkları belirlendi. Kurallara uymayan sürücülere de ceza kesildi. Bir motosiklet sürücüsüne de kaskı olmadığı için 132 Türk Lirası ceza kesildi.



