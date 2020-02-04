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Annesini bıçaklayan balkondan atladı

'in Edremit ilçesinde 19 yaşındaki , annesini bıçakladıktan sonra balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ağır yaralı annesi ise tedavi altında alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.2.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 23:31 ABONE OL
Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'taki apartmanın 4.katında meydana geldi. İddiaya göre, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Annesini bıçaklayan genç kız balkondan atladı
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