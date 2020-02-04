Naci Görür: İstanbul depremi en az 7.2 olacak

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür'ün "Marmara'da deprem büyük olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" ifadesi bölgedeki vatandaşları tedirgin etti. Prof. Görür, şunları kaydetti:KAF (Kuzey Anadolu Fayı) ve DAF (Doğu Anadolu Fayı) ülkemizde deprem üreten en önemli iki fay zonudur. Bu faylar boyunca yer alan yerleşim alanları zaman zaman büyük depremlere maruz kalırlar.Gölcük ve Düzce depremleriyle Marmara'nın altındaki kabuk aşırı yüklendi. Marmara'da deprem olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla bu kabuk 30 yıl içinde kırılacak (5-10 sene önce veya sonra olabilir).İlk 20 sene içerisinde olmadığına göre son 10 yıllık periyotta deprem olma olasılığı %50'den fazlaya çıktı. Prof. Görür'ün açıklamaları Silivri, Kumburgaz ve Avcılar bölgesinde yaşayan vatandaşlarda korku yarattı. Silivri depreminde Deniz Köşkler Mahallesi Haluk Sokak'ta bir bina çökmüş, hasar gören Polatoğlu Apartmanı'nda da dairelerin çoğu boşaltılmıştı. Geriye kalan üç dairenin birinde oturan Suudi Arabistanlı Moatez Alnjar, "4 çocuğumla birlikte çok korkmamıza rağmen bir ev bulana kadar oturuyorum. 2 aylık süremiz içerisinde çocuklarımın okuluna yakın bir yerde ev bulup taşınacağız." dedi. Deniz Köşkler Mahallesi sakinlerinden Serdar Esin ise "Burada binalar 30-40 yıllık. 7 üzerindeki bir depremde yorgun binalar yerle bir olur. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasarlı binaları itirazlara bakmadan yıkmalı" çağrısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU