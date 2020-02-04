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NY Times: örtbas etti, salgın yayıldı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
NY Times: Çin örtbas etti, salgın yayıldı
ABD'de, New York Times gazetesi, Pekin yönetiminin Çin'den başlayarak çok sayıda ülkeye yayılan koronavirüs salgınının ilk aşamalarında sergilediği tavrın sağlık krizinin bu aşamaya gelmesinde etkisi olduğunu öne sürdü. "Yeni koronavirüs yayılırken Çin'in eski alışkanlıkları mücadeleyi geciktirdi" başlıklı haberde, Çinli yetkililerin kritik dönüm noktalarında meseleyi gizlemeye çalıştığı ileri sürüldü. Habere göre adı konmmamış gizemli hastalığın 7 kişiyi etkilediği hastanede görev yapan doktor Li Wenliang, 30 Aralık 2019'da online sohbet grubunda yazdığı mesajla tıp fakültesinden arkadaşlarını uyararak acil servisin karantinaya alındığını belirtti. New York Times'ın haberinde "(Çin) hükümetinin salgını başlangıçta ele alış şekli, virüsün dirençli seviyeye ulaşmasına kapı araladı" ifadelerine yer verildi. Kent sakinleri, doktorlar ve yetkililerle yapılan 20'den fazla görüşmenin yanı sıra Çin medyasında yer alan haberler ve hükümetin açıklamalarına bakıldığında aralık ayının başlarında ilk semptomların ortaya çıkışıyla yönetimin Vuhan'a girişçıkışları kapatma kararı arasında kritik öneme sahip 7 haftalık bir süre geçtiği belirtildi.
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NY Times: Çin örtbas etti, salgın yayıldı
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