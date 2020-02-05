Esra Erol programından son dakika haberi! “Kızını satacaklar amca yardım et!”

Esra Erol programında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kezban Ağören'i arayan Satılmış ve Binnaz çifti, kızlarının bulunması için programa başvurdu. Programda ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırırken Satılmış Bey'e gelen telefondaki kişinin söyledikleri ise izleyiciyi şoke etti. Aile canlı yayında kızına seslenirken yaşadıkları acıyı da dile getirdiler. Kızları Kezban'ın nerede ve nasıl olduğunu merak eden ve kızlarının bulunmasını isteyen aile gelişmeleri merakla bekliyor. İşte Esra Erol Kezban Ağören hakkında son dakika gelişmeleri!

ESRA EROL KEZBAN AĞÖREN'E NE OLDU?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da Kezban Ağören olayı merak ediliyor. 5 aydır kayıp olan kızın ailesi canlı yayında kızlarına seslenirken yaşadığı acıyı dile getiren baba aynı zamanda esrarengiz bir telefon aldığını sözlerine ekledi. Telefondaki kişinin söyledikleri herkesi şoke ederken izleyiciler Kezban Ağören'e ne olduğunu merak ediyor.

İşte son dakika haberinin detayları!