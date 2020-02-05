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programından haberi! “Kızını satacaklar amca yardım et!”

ATV ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından 'da her gün bir konu işleniyor. Her yeni bölümün heyecanla beklendiği Esra Erol'da kızları Kezban'ı bulmak isteyen aile programa katıldı. 7 Eylül'den bu yana sadece bir kez kızıyla telefonda konuşabildiğini ifade eden baba üzüntüsünü dile getirirken yaşadığı acıyı da anlattı. Dört çocuğu bulunan ve Kezban'ın nerede olduğunu merak eden aile canlı yayında kızlarına seslendi ve bulunmasını istedi. Programda konu ile ilgili yaşanan gelişmesi ise herkesi ekrana kilitledi. Satılmış ve Binnaz çiftinin 5 aydır kayıp kızları hakkında ortaya atılan iddialar gündeme otururken , kendisine esrarengiz bir telefondan gelen diyaloğu da anlattı. "Kızını satacaklar amca yardım et" dediğini söyleyen Satılmış Bey, aynı zamanda telefondaki kişinin bazı isimler de verdiğini belirtti. Peki; Kezban Ağören'e ne oldu? İşte Esra Erol programı son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 5.2.2020 23:52 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 00:09 ABONE OL
Esra Erol programından son dakika haberi! “Kızını satacaklar amca yardım et!”

programında yaşanan gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 Eylül tarihinden beri kayıp olan Kezban Ağören'i arayan Satılmış ve Binnaz çifti, kızlarının bulunması için programa başvurdu. Programda ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırırken 'e gelen telefondaki kişinin söyledikleri ise izleyiciyi şoke etti. Aile canlı yayında kızına seslenirken yaşadıkları acıyı da dile getirdiler. Kızları Kezban'ın nerede ve nasıl olduğunu merak eden ve kızlarının bulunmasını isteyen aile gelişmeleri merakla bekliyor. İşte Esra Erol Kezban Ağören hakkında son dakika gelişmeleri!

ESRA EROL KEZBAN AĞÖREN'E NE OLDU?

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından Esra Erol'da Kezban Ağören olayı merak ediliyor. 5 aydır kayıp olan kızın ailesi canlı yayında kızlarına seslenirken yaşadığı acıyı dile getiren baba aynı zamanda esrarengiz bir telefon aldığını sözlerine ekledi. Telefondaki kişinin söyledikleri herkesi şoke ederken izleyiciler Kezban Ağören'e ne olduğunu merak ediyor.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Esra Erol programından son dakika haberi! “Kızını satacaklar amca yardım et!”
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