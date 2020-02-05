Sayısal Loto çekilişi saat kaçta açıklanacak? MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 5 Şubat

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto bugün yine saatler 21.15'i gösterdiğinde açıklanacak. Özellikle Cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye bugün yapılacak çekilişe devretmişti. Bu akşam Sayısal Loto'nun 1294. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Sayısal Loto çekilişinden bu haftaya devreden tutar ise 1.895.334,18 TL olarak açıklandı. Peki, Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek? Haberimizin içerisinden Sayısal loto kazandıran numaraları açıklandıktan hemen sonra öğrenebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 5 ŞUBAT

Sayısal Loto sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra bilet sorgulama işlemini haberimizin içerisinden yapabileceksiniz…

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için doğru yerdesiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9,19 ve 29'uncu günlerinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarını bilet sorgulama motoru ile öğrenebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yukarıda "bilet numaranız" yazan alana ekleyiniz. Daha sonra "bilet sorgula" butonuna tıklayarak otomatik olarak biletinize çıkan ikramiyeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda 2019 Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye de bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.