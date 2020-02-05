Son dakika haberi: Ağrı'da korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını satırla öldürdü!

Gelen son dakika haberine göre Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 31 yaşındaki Hasan Çur, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşi tarafından satır ile öldürüldü. Ajanslar tarafından geçen bilgiye göre olay saat dün akşam saatlerinde yaşandı. 6 Çocukları olan Zeytun Çur ile eşi arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 30 Yaşındaki kadın eşine satır ile saldırırken genç adam durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Kafasına 6 kez satırla vurulduğu belirlenen altı çocuk babası Hasan Çur sevk edildiği hastaneye giderken hayatını kaybetti. Katil zanlısı eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte Ağrı'dan gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

AĞRI'DA KORKUNÇ CİNAYET!

Ağrının Taşlıçay ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, eşinin kafasına satırla vurarak eşini öldürdü. Eşini öldüren zanlı gözaltına alındı.

İşte detaylar;