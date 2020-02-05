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Son dakika haberi: 'da korkunç ! Tartıştığı kocasını satırla öldürdü!

'nın Taşlıçay ilçesinden bir son dakika haberi kan dondurdu. Uzun süredir evli oldukları bilinen ve eşi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. İkilinin alevlenen kavgası 30 yaşındaki 6 çocuk annesi Zeytun Çur'un eşine satırla saldırması üzerine son buldu. Ağır yaralanan 31 yaşındaki Hasan Çur aldığı darbeler sonucunda bilincini yitirirken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşlıçay Devlet Hastanesine daha sonra da Ağrı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın katil zanlısı olan eşinin iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri yaşanan cinayet ile ilgili soruşturma başlattı ve eşini satırla öldüren Zeytun Çur ise gözaltına alındı. İşte Ağrı'dan gelen son dakika cinayet haberi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Ağrı'da korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını satırla öldürdü!

Gelen son dakika haberine göre 'nın Taşlıçay ilçesinde 31 yaşındaki , psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eşi tarafından satır ile öldürüldü. Ajanslar tarafından geçen bilgiye göre olay saat dün akşam saatlerinde yaşandı. 6 Çocukları olan ile eşi arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 30 Yaşındaki kadın eşine satır ile saldırırken genç adam durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Kafasına 6 kez satırla vurulduğu belirlenen altı çocuk babası Hasan Çur sevk edildiği hastaneye giderken hayatını kaybetti. Katil zanlısı eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İşte Ağrı'dan gelen son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…

AĞRI'DA KORKUNÇ CİNAYET!

Ağrının Taşlıçay ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, eşinin kafasına satırla vurarak eşini öldürdü. Eşini öldüren zanlı gözaltına alındı.

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Ağrı'da korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını satırla öldürdü!
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