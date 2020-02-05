Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor? Sabiha Gökçen’deki uçak kazası sonrası uçakta kırım anlamı!

ne demek, hangi anlama geliyor? ’deki uçak kazası sonrası uçakta kırım anlamı!

İstanbul Havalimanı’nda Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması gündem oldu. Oluşan kazanın ardından ölü ve yaralıların olduğu bilgili merak edilirken sert iniş yapan uçak kırıma uğradı. sonrası vatandaşlar arama motorlarında “” anlamını araştırıyorlar. Buna göre; kırıma uğramak nedir? Kaza sonrası kırım ifadesinin kullanılması sebebiyle merak edilen ?

Giriş Tarihi: 5.2.2020 20:15 ABONE OL
Uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor? Sabiha Gökçen’deki uçak kazası sonrası uçakta kırım anlamı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası gündem oldu. Uçağın sert iniş yapması ile birlikte kırıma uğraması sonucu oluşan kaza ile ilgili araştırma yapanlar konuya yönelik detaylı bilgiler edinmek istiyorlar. Aynı zamanda "uçakta kırım" kelime anlamı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor?

UÇAKTA KIRIM NE DEMEK?

Kırım, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir. Kırıma uğradı ifadesi geçiyorsa 'ölümlü' bir kaza olmadığı anlamına geliyor. Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade.

Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

Kırım : Bir donanman geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Olay : Herhangi bir kimsenin yaralanmadığı, donanımın hasara uğramadığı ancak emniyetsiz bir durumun ortaya çıktığı hadiseler için bu ifade kullanılır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor? Sabiha Gökçen’deki uçak kazası sonrası uçakta kırım anlamı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN