Uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor? Sabiha Gökçen’deki uçak kazası sonrası uçakta kırım anlamı!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazası gündem oldu. Uçağın sert iniş yapması ile birlikte kırıma uğraması sonucu oluşan kaza ile ilgili araştırma yapanlar konuya yönelik detaylı bilgiler edinmek istiyorlar. Aynı zamanda "uçakta kırım" kelime anlamı da araştırılmaya başlandı. Buna göre; uçakta kırım ne demek, hangi anlama geliyor?

UÇAKTA KIRIM NE DEMEK?

Kırım, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Uçakların kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Bu çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

Kırımı uğramak sözü havacılık terimlerinden biridir. Kırıma uğradı ifadesi geçiyorsa 'ölümlü' bir kaza olmadığı anlamına geliyor. Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade.

Uçak kazasında ölüm durumu varsa 'kırım ifadesi kullanılmaz. Bu durumda olay için kaza ifadesi tercih edilir. Havacılıktaki terimler şu şekilde özetlenebilir;

Kaza : En az bir kişinin hayatını kaybettiği, hayati tehlike atlattığı ya da bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselerdir.

Kırım : Bir donanman geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Olay : Herhangi bir kimsenin yaralanmadığı, donanımın hasara uğramadığı ancak emniyetsiz bir durumun ortaya çıktığı hadiseler için bu ifade kullanılır.