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Valiliği açıklaması yaptı mı? 6 Şubat Perşembe bugün Ankara’da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

’da soğuk ve aralıklı kar yağışları sabah saatlerinden etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. Hal böyleyken, haftanın sonuna doğru gelirken öğrenciler ve velileri arama motoru üzerinden ‘ açıklaması yaptı mı, Ankara’da okullar tatil mi?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan gece saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, trafiği de oldukça arttırmış durumda. Peki, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 6 Şubat Perşembe bugün Ankara’da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:52 ABONE OL
Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 6 Şubat Perşembe bugün Ankara’da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar

Ankara'da dün gece saatlerinden itibaren soğuk hava yoğun bir şekilde kendini hissettirirken, aralıklı kar yağışları görülmeye devam ediyor. Hal böyle olunca haftanın son günlerini yaşadığımız şu günlerde okula giden öğrenciler ve velileri 'Ankara'da okullar tatil mi, Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?' soruları araştırılıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 6 ŞUBAT PERŞEMBE ANKARA VALİLİĞİNDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPILDI MI?

Ankara'da henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir açıklama olduğunda haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da bugün hava sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Öte yandan karla karışık yağmur ve kar yağışlarının da yer yer görülmesi bekleniyor.

6 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi. Öte yandan Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı özellikle kırsal alanda yaşımı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Ovacık ilçesinde 2 gün süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

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Ankara Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? 6 Şubat Perşembe bugün Ankara’da okullar tatil mi? İşte ayrıntılar
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