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duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı

’da ışıklarda duramayan TIR bekleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 7.2.2020 06:53 ABONE OL
Kırmızı ışıkta duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı
Kaza, Seyhan İlçesibe bağlı Sarıhamzalı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Meser Bozkurt kullandığı 33 AN 025 plakalı TIR'ı durduramadı. Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 06 YKR 29, 01 BL 519 plakalı iki otomobile TIR sürücüsü Bozkurt arkadan çarptı. Sonra refüjten karşı şeride geçerek durabilen TIR sürücüsü beraberinde 01 BL 519 plakalı otomobili de sürükledi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan çıkan 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Karayolu'nda trafik kontrollü olarak sağlandıktan sonra kaza yerinin temizlenmesinin ardından tekrarda trafik akışı düzeldi.
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Kırmızı ışıkta duramayan TIR iki otomobile çarptı: 5 yaralı
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