Muharrem'in çığlığını vali duydu

YILMAZ'IN YARDIM ÇIĞLIĞINA EL UZATILDI



Genç adamın yardım çığlığına Hatay Valisi Rahmi Doğan el uzattı. Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade eden Vali Doğan, "Muharrem kardeşimiz için yapılması gereken ne varsa yapılacak. Özel veya devlet hastanesi fark etmez. Doğru ve kalıcı tedavisi nerede yapılacaksa tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz" dedi. "Yıllardır sağ tarafıma yatma hayali kuruyorum" diyen Muharrem ise, "Sağ kulağım, boynum adeta çürük halde dolaşıyorum. Artık devletimiz bana sahip çıkacak" diye konuştu.





VALİ DOĞAN, TÜM OLANAKLARI SEFERBER EDECEĞİZ

Erzin İlçesi Turunçlu Köyü'nde çobanlık yaparak yaşamını sürdüren 33 yaşındaki Muharrem Yılmaz, doğuştan Hemanjiom (Kırmızı Ben) hastalığını taşıyor. Halk arasında kırmızı ben, damar tümörü olarak ta bilinen hastalık nedeniyle kulağı sık sık kanayan Yılmaz'ın yardım çığlığına Hatay Valisi Rahmi Doğan yetişti. Yılmaz'ın hastalığını duyan Vali Doğan, Erzin Kaymakamlığı'na talimat vererek tedavi edilmesi için ilk adımı attı.



Turunçlu Köyü sakinlerinin yardımlarıyla toplanan 60 bin TL ile 7 yıl önce Ankara'da özel bir hastanede operasyon geçiren Muharrem'in kulağındaki damar yeniden kanamaya başladı. Damar patlaması sonucu kanaması durmayan Muharrem tekrar özel hastaneyle irtibata geçti. Hastane yönetimi, "50 bin TL'ye ameliyat ederiz" dedi. Parayı toparlayamayan Yılmaz'a Hatay Valisi Rahmi Doğan el uzattı. Vali Doğan'a ulaşan Yılmaz, bugün Hatay Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçecek. Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Vali Doğan, "Muharrem kardeşimiz için yapılması gereken ne varsa yapılacak. Özel veya devlet hastanesi fark etmez. Doğru ve kalıcı tedavisi nerede yapılacaksa tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.

"EVLENİP YUVA KURMAK İSTİYORUM"

4 kardeşin en küçüğü olan Muharrem, SABAH'a konuştu. Yıllarca sağ tarafıma yatma hayali kurduğunu belirten Yılmaz, "Doğuştan yaşadığım bu rahatsızlık benim hayatımı kabusa çevirdi. İnsan içine çıkamıyordum. Çünkü sağ kulağım, boynum adeta çürük halde dolaşıyordum. Yazın sıcağında kafama bere takmak zorunda kalıyordum. Devletimiz bana sahip çıktı. Bugün Hatay Devlet Hastanesi'ne gidip kontrollerimi yaptıracağım. Hem Erzin Kaymakamımız Ahmet Demirci, hem de Hatay Valimiz Rahmi Doğan benimle bizzat ilgileniyor. Devletimin yanımda olması, bana sahip çıkması umudumu arttırdı. Ben de herkes gibi evlenip, yuva kurmak istiyorum" dedi.

"KULAĞIMIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ALINDI"

BUGÜN NELER OLDU

Hastalığı sebebiyle iki yıldan beri sık sık kanamalar yaşayan Muharrem Yılmaz, "Kanama olduğu zaman durduramıyoruz. Kanamalar ve rahatsızlık her geçen gün artıyor. Büyüyen sağ kulağımdaki damar benimin tedavisi için yıllardır doktor doktor dolaştım. Kanama başlayınca hastaneye zor yetişiyoruz. Bu nedenle kulağımın büyük bir kısmı alındı. İnsanlar görüntümden korkuyor artık. Hayatım boyunca sağ tarafıma yatamadım. Lütfen yetkililer sesimi duysun. Benin olduğu bölgeden şah damarı geçiyor. Damar bir süre sonra genişledi ve patlamalar oluyor. Ankara'da damara dolgu yapıldı. Ancak bu yöntem çare olmadı..."