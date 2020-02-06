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Son dakika haberi: felaketi sonrası yürek burkan detay ortaya çıktı! olmadan önce annesini aradı ve…

’ın ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen felaketi olayında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketinin ardından takviye ekip olarak bölgeye gönderilen Jandarma’ya ait askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, beraberinde bulunan silah arkadaşlarıyla birlikte düşmüştü. Olay sonrası Şehit Uzman Onbaşı’ya ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.2.2020 21:53 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 21:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Çığ felaketi sonrası yürek burkan detay ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aradı ve…

'ın ilçesinde önceki gün meydana gelen korkunç felaketine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinin ardından takviye olarak gönderilen jandarma ekiplerinin bulunduğu araç ve beraberindeki ekiplerin üzerine 2. Bir çığ düşmüştü. Meydana gelen bu felakette silah arkadaşlarıyla beraber düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'e ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kahraman şehitle ilgili o detayı öğrenenler göz yaşlarına boğuldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Çığ felaketi sonrası yürek burkan detay ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aradı ve…
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