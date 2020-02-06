Son dakika haberi: Çığ felaketi sonrası yürek burkan detay ortaya çıktı! Şehit olmadan önce annesini aradı ve…

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün meydana gelen korkunç çığ felaketine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketinin ardından takviye olarak gönderilen jandarma ekiplerinin bulunduğu araç ve beraberindeki ekiplerin üzerine 2. Bir çığ düşmüştü. Meydana gelen bu felakette silah arkadaşlarıyla beraber şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'e ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Kahraman şehitle ilgili o detayı öğrenenler göz yaşlarına boğuldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…