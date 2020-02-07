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Son dakika haberi: ’da beklenen etkili oluyor! İşte 8 Şubat İstanbul Hava durumuna ilişkin detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından için yapılan son dakika kar yağışlarının ardından gece saatlerinde beklenen İstanbul'da etkili olmaya başladı. İstanbul'un pek çok ilçesinin beyaza bürünmesinin ardından vatandaşlar oluşan kartpostallık görüntüleri kayda almaya devam ediyor. Öte yandan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle pek çok bölgede zor anlar yaşamaya devam ediyor. Peki, İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte 8 Şubat günü hava durumunun nasıl olacağı da vatandaşlar tarafında merak edilerek arama motorlarında araştırılmaya devam ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle 8 Şubat İstanbul bilgileri...

Giriş Tarihi: 8.2.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 01:44 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oluyor! İşte 8 Şubat İstanbul Hava durumuna ilişkin detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından için yapılan son dakika uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ilin pek çok noktasında etkisini göstermeye başladı. Kar yağışını uzun süredir bekleyen İstanbullular yağışla birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri kameralarıyla kayıt altına laıyor. Öte yandan etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte, İstanbul'un bazı bölgelerinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Diğer yandan 8 Şubat günü İstanbul'da nasıl olacak? sorusunu da merak edenler arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, 8 Şubat günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji verileriyle İstanbul hava durumu...

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Son dakika haberi: İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oluyor! İşte 8 Şubat İstanbul Hava durumuna ilişkin detaylar...
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