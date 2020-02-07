Son dakika haberi: İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oluyor! İşte 8 Şubat İstanbul Hava durumuna ilişkin detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan son dakika kar yağışı uyarılarının ardından beklenen kar yağışı ilin pek çok noktasında etkisini göstermeye başladı. Kar yağışını uzun süredir bekleyen İstanbullular yağışla birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri kameralarıyla kayıt altına laıyor. Öte yandan etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte, İstanbul'un bazı bölgelerinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Diğer yandan 8 Şubat günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusunu da merak edenler arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Peki, 8 Şubat günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji verileriyle İstanbul hava durumu...