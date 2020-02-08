Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! 8 Şubat bugün İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinden başlayarak çok sayıda ilçede etkisini gösteren kar yağışına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamadan buzlanma ve don olayları sebebiyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Kar yağışının 8 Şubat 2020 Cumartesi sabah saatlerin Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini yitirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJi İSTANBUL İÇİN UYARILARDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat Cuma akşam saatlerinde İstanbul İl genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla karşı yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı belirtilmişti. Kar yapışının güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmininde bulunan MGM aynı zamanda kar ne kadar sürecek, kar yağışı ne zaman bitecek sorusunu yanıtladı.

MGM tarafından yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.