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Meteoroloji'den son dakika , sağanak ve uyarısı! 8 Şubat bugün 'da kar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son dakika bilgileri yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde beklenen yoğun ile ilgili geçtiğimiz hafta içi uyarılarda bulunan MGM, özellikle hafta sonu itibarıyla ’da etkili olması beklenen kar yağışına dikkat çekti. Dün öğle saatlerinden itibaren yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı akşam saatleri ile birlikte İstanbul’da da kendini gösterdi. Günlerdir beklenen kar yağışının ardından özellikle İstanbul’un yüksek kesimleri beyaza büründü, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı. Peki İstanbul’da kar ne kadar sürecek, kar yağışı ne zaman sona erecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son uyarılar, hava durumu raporu ve İstanbul kar yağışına ilişkin detayları içeren son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 08:20 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! 8 Şubat bugün İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

Dün akşam saatlerinde 'un yüksek kesimlerinden başlayarak çok sayıda ilçede etkisini gösteren kar yağışına ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarında bulundu. Müdürlükten yapılan açıklamadan buzlanma ve don olayları sebebiyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Kar yağışının 8 Şubat 2020 Cumartesi sabah saatlerin Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini yitirmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

METEOROLOJi İSTANBUL İÇİN UYARILARDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7 Şubat Cuma akşam saatlerinde İstanbul İl genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla karşı yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı belirtilmişti. Kar yapışının güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmininde bulunan MGM aynı zamanda kar ne kadar sürecek, ne zaman bitecek sorusunu yanıtladı.

MGM tarafından yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu, sağanak ve kar yağışı uyarısı! 8 Şubat bugün İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
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