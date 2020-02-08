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virüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu! ‘ diye çıkardılar ama…’

Prof. Dr. 'dan virüsü ile ilgili açıklaması geldi! İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde 12 Aralık tarihinde görülen kısa sürede 600’ün üstünde insanın ölümüne neden olurken, 30 binin üzerinde kişiye ise bulaştı. Salgın ile ilgili tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavisinin bulunması için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Ancak bu noktada bazı bilim adamları hastalığın ilacının 1 yıldan önce bulunamayacağını savunuyor. Hal böyleyken konuyla ilgili tüm dünyada tedirginlik devam ediyor. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’dan son dakika açıklaması geldi. Karatay’ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 09:01 ABONE OL
Canan Karatay corona virüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu! ‘Corona virüsü diye çıkardılar ama…’

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde çıkan ve daha sonra tüm Çin'e yayılan virüsü kısa sürede pek çok ülkede görülmeye başlandı. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 600'ün üstüne çıkarken, 30 binin üzerinde hastanın da virüse yakalandığı belirtiliyor. Her geçen gün yayılan salgın ile ilgili dünya üzerindeki tedirginlik devam ederken, hastalığın tedavi edilmesi için bilim adamlarının çalışmaları devam ediyor. Sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiaları ortaya atılırken, konuyla ilgili uzmanlardan da kesin bir açıklama gelmedi. Öte yandan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. 'dan açıklaması geldi. Karatay'ın viral bir enfeksiyon olan yeni tip ile ilgili yaptığı açıklama yine gündem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ CANAN KARATAY'DAN AÇIKLAMA 'KORONA DİYE ÇIKARDILAR AMA…'

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu...

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Canan Karatay corona virüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu! ‘Corona virüsü diye çıkardılar ama…’
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