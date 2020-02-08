Son Dakika Haberi: Edirne’de korkunç olay! Çöpte bulunan bebeğin annesinin ifadesinde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen son dakika haberi duyanları şoke ediyor. Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta oturan mahalle sakinleri elinde sarı renkli çanta bulunan bir kişinin sokakta bulunan konteynere bir şey bıraktığını gördü. Durumdan şüphelenen vatandaşlar çöp konteynerini açtıklarında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Çöpte buluna yeni doğmuş kız bebeğin annesinin yapılan araştırma sonucu bulunmasının ardından emniyette alına ifadesinde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…