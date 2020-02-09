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Başkentte soğuk gece! resmen dondu

Son dakika gelen bilgilere göre 'da mevsimin en soğuk gecelerinden biri yaşanırken hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 06:42 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 09:03 ABONE OL
Başkentte soğuk gece! Ankara resmen dondu

Soğuk havanın etkisiyle Ankara'da bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 6 derece olurken, kent merkezindeki termometreler ise sabahın ilk saatlerinde sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

Bazı çevre ilçelerde de sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Bu arada soğuk hava nedeniyle belediyelere bağlı ekipler yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı uyardı.

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Başkentte soğuk gece! Ankara resmen dondu
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