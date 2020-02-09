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Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

'da, yayladaki evinden dönerken çakallar tarafından Murat Kurt, elektrik direğine tırmandı. Yakınlarından yardım isteyen Kurt o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:27 ABONE OL
Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu

Akyazı'da oturan Murat Kurt, Acelya Yaylası'ndaki yayla evini kontrol etmeye gitti. Geri döneceği sırada tipi fırtınasına yakalanan Murat Kurt, 2 çakal tarafından kovalanmaya başladı. Koşarak kaçmaya başlayan Kurt, elektrik diğerine tırmanarak yakınlarını arayıp yardım istedi. Murat Kurt yaylaya gelen yakınları tarafından ilçe merkezine getirildi.

Oanları cep telefonu kamerasıyla kaydeden murat kurt, olayı şöyle anlattı:

"Yaylada bulunan evlere hırsız girdiğini haberini duyunca kros motorla gitmek zorundaydım, yayla evine 1 kilometre kala motorumu bıraktım. Yol kapalı olduğu için yürüyerek gittim. Dönüşte motor çalışmadı, yoğun kar yağışı başlamıştı, yayla evime dönemedim. 2 çakal kovaladı elektrik direğine çıktım. Telefonla akrabalarıma beni almaları için haber verdim. Hatıra amacıyla video çektim, 3 saat yakın bekledim beni kurtardılar. Öncelikle yaylaya gideceklere tek başlarına gitmemeleri söylüyorum ve yanlarına mutlaka bıçak, çakmak, tüfek almalarını en önemlisi tek başlarını gitmemelerini tavsiye ediyorum."

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Çakalların kovaladığı adam, elektrik direğine tırmanarak kurtuldu
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