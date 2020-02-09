Kapkaç çetesi çökertildi

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AVCILAR'DA 2 ayrı kapkaç olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, 25 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde Avcılar'da meydana gelen kapkaç olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler mağdurların ihbarlarının ardından kapkaç olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarda güvenlik kameralarını inceleyerek 3 şüphelinin eşkâllerini belirledi. Ekipler, kapkaç olaylarına karışan şüphelilerin araçlarının izine Avcılar Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde rastladı. Takip sırasında Vedat K. (22) girdiği kafede, Maşallah K.(26) ve Mahsun P. (20) sokak üzerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.