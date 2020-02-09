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ve ’te mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Ülke genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve soğuk hava tarafından yapılan uyarı ve tahminler sonucunda öngörülüyordu. ve illerinde yarın okula gidecek olan öğretmen ve öğrencilerle velileri yarın günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin meraklı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Durum böyle olunca vatandaşlar arama motorlarında Muş ve Bitlis’te mi? şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyorlar. Hafta başında il bazında uyarılarda bulunarak uyarılarda bulunan Meteoroloji tarafından yeni uyarılar gelmeye devam ederken pek çok il valiliği tarafından da 10 Şubat günü okulların tatil edildiğine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ? İşte valilik açıklamaları ve her iki ilin 10 Şubat Pazartesi tahminleri…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 20:32 ABONE OL
Muş ve Bitlis’te okullar tatil mi? Bitlis ve Muş’ta yarın okullar tatil olacak mı Valilikten açıklama geldi mi?

Türkiye genelinde etkili olmaya devam eden kar yağışı ve soğuk havayla beraber pek ilde bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerin okullar tatil olacak mı? şeklinde sorular zihinlerinde dolaşmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il bazında yapılan kar yağışı uyarılarına yenileri eklenirken aynı hızda il valiliklerinden de okullara ilişkin kar tatili uyarıları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Muş ve Bitlis illerinde okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler yoğun olarak arama motorlarında Muş ve Bitlis'te okullar tatil mi? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü Bitlis ve Muş'ta yarın okullar tatil olacak mı? İşte 10 Şubat Pazartesi Bitlis ve Muş illerimizde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tüm bilgiler…

MUŞ VE BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? BİTLİS VE MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

10 Şubat Bitlis ve Muş illerimizde okulların tatil olup olmayacağına ilişkin tün detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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