Aksaray ve Niğde’de okullar tatil mi edildi? Pazartesi Niğde ve Aksaray’da okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Çok uzun süredir beklenen kar yağışı Aksaray ilimizde bu hafta kar yağışı etkisini hissettirdi. Niğde ve Aksaray'da Cumartesi ve Pazar etkili olan kar yağışı şehirlerde bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri ise yolları açmak için çalışmalara başladı. Niğde ve Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Hem öğrenciler hem de onların velileri okulların tatil olup olmayacağı konusunda Twitter'dan valilerin tweetlerini güncelliyor. Son dakika gelişmelerini haberimizde bulabilirsiniz.

NİĞDE VE AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da yarın hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum da zaten kar olan yollarda buzlanma da olabileceğinin sinyallerini veriyor. Aksaray Valiliği'nden kar tatiliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Niğde şehrinde de aynı durum geçerli orada da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

NİĞDE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ!

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi! İşte valiliğin açıklaması;

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.