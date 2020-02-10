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Depremin etkisini yüzde 80 azaltan izolatörler, 'de test ediliyor

Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Sismik İzolatör Test Merkezi, deprem hasarını yüzde 80 oranında azaltılmasını sağlayan sismik izolatörlerin Türkiye'de test edilebilen tek merkez olarak faaliyet gösterirken, dünyada ise ilk 5 laboratuvar arasında yer alıyor. Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Özdemir, "Doğru tasarlanmış bir yapıyla bu amacımızı gerçekleştiriyorsak eğer, yüzde 80 oranında bizim binamızın üzerine gelecek olan deprem kuvvetlerine azaltmamız mümkün, depreme karşı sismik izolasyonun en büyük avantajı da bu” dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 11:08 ABONE OL
Depremin etkisini yüzde 80 azaltan izolatörler, Eskişehir'de test ediliyor

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından, deprem hasarlarını yüzde 80 oranında azaltan sistem olarak bilinen izolatörler yeniden gündeme geldi. ESTÜ Sismik İzolatör Test Merkezi ise yapıda uygun görülen katlara, kolonlara ve betonarme perdelerin altlarına yerleştirilerek depremin etkisini azaltan izolatörlerin test edildiği Türkiye'deki tek bağımsız merkez olarak dikkat çekiyor. Merkezde yerli ve yabancı firmalar tarafından üretilen izolatör prototiplerinin, deprem sırasında binaya zarar verecek olan farklı şiddetlerdeki kuvvetlerle test edilerek sağlamlığı kontrol ediliyor.

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Depremin etkisini yüzde 80 azaltan izolatörler, Eskişehir'de test ediliyor
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