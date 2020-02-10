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Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı

'nun Gülyalı ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki TIR'ın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Samsun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu ilçe girişinde başka bir otomobile çarptı. Yoldaki nedeniyle bir yolcu otobüsü, iki TIR ve 6 otomobil daha çarpıştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.2.2020 19:58 ABONE OL
Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı

Ordu'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Giresun'dan Ordu istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 tır ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle Giresun-Ordu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanırken, Ordu'nun giriş ve çıkışlarında tırların girişi geçici olarak durduruldu.

Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu'da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası yaşandı
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