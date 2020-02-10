Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ordu ve Samsun'da bugün okullar tatil mi? Valilik'ten Ordu ve Samsun için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

ve 'da bugün okullar tatil mi? Valilik'ten Ordu ve Samsun için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

Yurt genelinde etkili olan yağışı Karadeniz'in en kalabalık şehirlerinden olan ve 'da da hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci 'Ordu ve Samsun'da bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Şubat 2020 Pazartesi Samsun ve Ordu'da okullar bugün tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.2.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 07:14 ABONE OL
Ordu ve Samsun'da bugün okullar tatil mi? Valilik'ten Ordu ve Samsun için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırmaya devam ederken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Karadeniz'in en kalabalık şehirlerinden olan Samsun ve Ordu'da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Ordu ve Samsun'da okullar bugün tatil mi?' sorusunun yanıtını merak ediyor.

ORDU VE SAMSUN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 10 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ

Peki, MEB veya Valilik tarafından 10 Şubat 2020 Pazartesi günü için Ordu ve Samsun için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu ve Samsun'da bugün okullar tatil mi? Valilik'ten Ordu ve Samsun için kar tatili açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN