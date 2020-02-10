Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “İstanbul’un o ilçeleri…”

SON DAKİKA HABER: Ünlü uzmanından korkutan açıklama! “İstanbul’un o ilçeleri…”

Türkiye'nin aktif fay hatlarının geçiş doğrultusunda olması ve kuşağı içerisinde yer alması nedeniyle ülke içi veya dışında bulunan gerek kara gerekse denizlerde büyük ,orta ve küçük şiddetlerde pek çok deprem meydana gelmekte ve bu depremler yıkımlara ve can kayıplarına neden olmakta. Son olarak Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem ve ardında yaşanan Manisa depremleri sonrasında konuyla ilgili uzman isimlerden son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. En son olarak ünlü deprem uzmanı Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün , beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili olarak korkutan bir açıklama yaptı. İşte Prof. Dr. Ercan’ın son dakika açıklamalarından satırbaşları…

Giriş Tarihi: 10.2.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 21:25 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “İstanbul’un o ilçeleri…”

Aktif Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu deprem kuşağında yer alan ve deprem kuşağında bulunan ülkemizde çoğu zaman büyük, küçük ve orta şiddetlerde depremlere maruz kalmakta, yıkımlar meydana gelmekte ve can kayıpları yaşanmakta. En son Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından konuyla ilgili çalışmaları bulunan pek çok deprem uzmanı yaptıkları araştırma ve analizlerle ilgili son dakika açıklamalarıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Son olarak jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin korkutan açıklamalar yapıldı. İşte son dakika açıklamalarına ilişkin tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABER: Ünlü deprem uzmanından korkutan açıklama! “İstanbul’un o ilçeleri…”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN