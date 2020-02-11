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Haberi: ’de korkutan ! , ve gece sallandı! Kandilli Rasathanesi listesi

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen bilgisine göre, ’nın ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Saatler gece 1.46’yı gösterdiğinde gerçekleşen sarsıntı yerin 8 km derinliğinde olurken, yaşanan bu şiddetli sarsıntının ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmezken, ’da 4.0, Muğla Marmaris’te ise 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği son dakika olarak belirtildi. Haberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine ulaşabilir, anlık gelişmeleri takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 07:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla, Marmaris ve Malatya gece sallandı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

'nın ilçesi ve 'da gece saatlerinde iki ayrı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen bilgisine göre, saatler gece 1.46'yı gösterdiğinde Muğla Marmaris'te 5.1 büyüklüğünde yine saatler 1.04'ü gösterdiğinde ise Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı belirtildi. Hal böyleyken vatandaşlar sıklıkla deprem mi oldu? aratmalarını gerçekleştiriyor. 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 6.5 km altında gerçekleşirken, Malatya'da yaşanan 4 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 5 km altında olduğu belirlendi. Haberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesine ulaşabilir, anlık olarak son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

AKDENİZ VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! MUĞLA, MARMARİS VE MALATYA GECE SAATLERİNDE SALLANDI!

Haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilir, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın anlık olarak geçtiği bilgiler doğrultusunda ve Malatya'da yaşanan sarsıntılar ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla, Marmaris ve Malatya gece sallandı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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