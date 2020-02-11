Son Dakika Haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! Muğla, Marmaris ve Malatya gece sallandı! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi ve Malatya'da gece saatlerinde iki ayrı deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, saatler gece 1.46'yı gösterdiğinde Muğla Marmaris'te 5.1 büyüklüğünde yine saatler 1.04'ü gösterdiğinde ise Malatya Pütürge'de 4.0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı belirtildi. Hal böyleyken vatandaşlar sıklıkla deprem mi oldu? aratmalarını gerçekleştiriyor. 5.1 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 6.5 km altında gerçekleşirken, Malatya'da yaşanan 4 büyüklüğündeki sarsıntının yerin 5 km altında olduğu belirlendi. Haberimizin içerisinden Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilir, anlık olarak son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

AKDENİZ VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! MUĞLA, MARMARİS VE MALATYA GECE SAATLERİNDE SALLANDI!

Haberimizin içerisinden son depremler listesine ulaşabilir, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın anlık olarak geçtiği bilgiler doğrultusunda Akdeniz ve Malatya'da yaşanan sarsıntılar ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…