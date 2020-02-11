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: 3 milyonluk miras için sevgilisi ile bir oldu kocasını öldürttü! Kiralık katil…

Akıllara durgunluk veren cinayetin detayları haberiyle ortaya çıktı! 7 Şubat'ta 'da gerçekleşen cinayette sır perdesi aralandı. Evinde ölü bulunan 66 yaşındaki Hasan B.'nin, 51 yaşındaki eşi Ebru B. ile onun 33 yaşındaki sevgilisi Akın K. ile tuttukları kiralık katil tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. 3 milyon TL'lik miras için kiralk katil Berk K.'ye kocasını öldürten kadın ve suç ortakları Aydın İncirliova Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Ebru B.'nin 9 ay önce evi terk ettiği ortaya çıktı; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika: 3 milyonluk miras için sevgilisi ile bir oldu kocasını öldürttü! Kiralık katil…

3 milyon liralık denize sıfır arazi için kocasını sevgilisi ile birlikte tuttukları kiralık katile öldürten Ebru B. yakalandı! 'nın Ula ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Hasan B., evinin hemen önünde silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Cinayet bölgedeki kamera kayıtları sonucunda aydınlatıldı. Tetikçi Bekir K., İncirliova Emniyet Müdürlüğü tarafından gözlatına alındı ve cinayeti işlediğini itiraf etti. haberine göre kiralık katil 300 bin TL karşılığında cinayeti işledi.

9 AY ÖNCE TERK ETMİŞ

Olay, Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde 7 Şubat'ta meydana geldi. Kafe işletmeciliği yapan Hasan B. evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. B. olay yerinde can verdi. Cinayete kurban giden B. için Jandarma ekipleri geniş kapsamlı bir araştırma başlattı. Jandarma, B.'nin yaklaşık 9 ay önce evi terk eden eşi Ebru B.'nin üzerinde yoğunlaştı. Evinin önünde öldürülen B.'nin telefonla ölüm tehdidi aldığı için evine yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde cinayet aydınlandı. Kamera kayıtlarından yola çıkan jandarma tetiği çekenin Bekir K. olduğunu tespit etti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan Bekir K. İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına aldı. K. ifadesinde, cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlatan K. Hasan B.'yi 300 bin lira karşılığında öldürdüğünü söyledi. Kendisini kiralık katil olarak Hasan B.'ın eşi Ebru B. ile sevgilisi Akın K.'nin tutuğunu da itiraf etti. Kiralık katil K. ücretini öldürdüğü Hasan B.'nin mallarının satılmasının ardından alacağını da kaydetti.

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Son dakika: 3 milyonluk miras için sevgilisi ile bir oldu kocasını öldürttü! Kiralık katil…
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