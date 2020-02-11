Sevgilisini döven Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in ağabeyinden son dakika açıklaması! "İkinci bir Emine Bulut olmasın diye..."

5 Şubat günü Ayşe D. ile Özgür Duran parkta kavga ediyordu. Özgür Duran, Ayşe Hanım'a şiddet uygulamaya başladı, o sırada oradan geçen 20 yaşındaki Kadir Şeker talihsiz kadını dayaktan kurtarmak istedi. O esnada Özgür Duran, olaya müdahil olan Kadir Şeker'e saldırdı, yaşanan arbede sırasında Kadir Şeker, Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayak öldürdü. Kadir'in ODTÜ Kimya Mühendisliği öğrencisi ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, kardeşinin ikinci bir Emine Bulut olayı olmasın diye araya girdiğini belirtti. Öte yandan görgü tanığının yeni ifadeleri de ortaya çıktı.

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