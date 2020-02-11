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Sevgilisini döven 'ı öldüren 'in ağabeyinden açıklaması! "İkinci bir olmasın diye..."

olayı hakkında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor, bilgisine göre Konya’da bir parkta sevgilisi tarafından dövülen Ayşe D.’ye uygulanan şiddete karşı koymak için araya giren ve arbede sırasında Ayşe D.’nin sevgilisi ’ı bıçakla yaralayıp ölümüne neden olan Kadir Şeker’in ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, kardeşinin ikinci bir olayı olmasın diye araya girdiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 09:20 ABONE OL
Sevgilisini döven Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in ağabeyinden son dakika açıklaması! İkinci bir Emine Bulut olmasın diye...

5 Şubat günü Ayşe D. ile parkta kavga ediyordu. Özgür Duran, Ayşe Hanım'a şiddet uygulamaya başladı, o sırada oradan geçen 20 yaşındaki talihsiz kadını dayaktan kurtarmak istedi. O esnada Özgür Duran, olaya müdahil olan Kadir Şeker'e saldırdı, yaşanan arbede sırasında Kadir Şeker, Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayak öldürdü. Kadir'in ODTÜ Kimya Mühendisliği öğrencisi ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, kardeşinin ikinci bir olayı olmasın diye araya girdiğini belirtti. Öte yandan görgü tanığının yeni ifadeleri de ortaya çıktı.

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Sevgilisini döven Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker'in ağabeyinden son dakika açıklaması! "İkinci bir Emine Bulut olmasın diye..."
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