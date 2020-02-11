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Son dakika haberi: ’ta kan donduran olay! “Genç kızı önce denize attı, sonra…”

2017 yılında ’ta kaybolan Nesrin Koçaklı isimli genç kızın kaybolmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Nesrin Koçaklı isimli genç kızın 2017 yılı Ocak ayında “İnternet kafeye gidiyorum…” diyerek evden ayrılmasının ardından 2 yıl boyunca haber alınamaması olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç kızın en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz olay sonrası emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından Kanyılmaz çıkarıldığı mahkemede kan donduran bir savunma yaptı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 21:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Zonguldak’ta kan donduran olay! “Genç kızı önce denize attı, sonra…”

'a bağlı Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan Nesrin Koçaklı adlı genç kızın 2017 yılından beri kayıp olmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. "İnternet kafeye gideceğini belirterek evden ayrılan genç kızın 2017 yılının Ocak ayından bu yana kayıp olmasıyla ilgili araştırmalarını sürdüren emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Nesrin Koçaklı'nın en son erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine derhal gözaltına alınan Kanyılmaz çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunma salondakilerin kanını dondurdu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Zonguldak’ta kan donduran olay! “Genç kızı önce denize attı, sonra…”
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