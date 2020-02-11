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ve ’ta yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli ve Kahramanmaraş’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkisi sürüyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın da Trabzon'da okulların tatil olduğu açıklandı. Peki ve ’ta okullar tatil olacak mı? Bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar Maraş ve Tunceli’de okullar tatil olacak mı sorusunun cevabını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:35 ABONE OL
Tunceli ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli ve Kahramanmaraş’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Kahramanmaraş ve Tunceli illerinde kar yağışı ile buzlanma etkisini hissettiriyor. Bu noktada Tunceli'de yarın yani Çarşamba günü hava durumu şu şekilde; özellikle sabah 06:00 ile 09:00 arasında hissedilen sıcaklığın -13 olacağı ifade edildi. Bölgede buzlanmanın da etkisi hissediliyor. Kahramanmaraş hava durumu ise şöyle; Çarşamba sabahı 06:00 ile 09:00 arasında hissedilen hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.

Tunceli ve Kahramanmaraş valiliklerinden okulların tatil olması konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili gerek valiliklerin gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamaları olursa haberimizde bulabileceksiniz.

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Tunceli ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli ve Kahramanmaraş’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?
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