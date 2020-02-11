Tunceli ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil olacak mı? Tunceli ve Kahramanmaraş’ta Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Kahramanmaraş ve Tunceli illerinde kar yağışı ile buzlanma etkisini hissettiriyor. Bu noktada Tunceli'de yarın yani Çarşamba günü hava durumu şu şekilde; özellikle sabah 06:00 ile 09:00 arasında hissedilen sıcaklığın -13 olacağı ifade edildi. Bölgede buzlanmanın da etkisi hissediliyor. Kahramanmaraş hava durumu ise şöyle; Çarşamba sabahı 06:00 ile 09:00 arasında hissedilen hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.

Tunceli ve Kahramanmaraş valiliklerinden okulların tatil olması konusunda herhangi bir resmi açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili gerek valiliklerin gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamaları olursa haberimizde bulabileceksiniz.

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