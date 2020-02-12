Eşini benzin döküp, yakmakla suçlanan kadın ve oğluna ikinci kez beraat

Ramazan Yavuzsan, 19 yıl önce eşi Dilek Yavuzsan'ın dedesi ve anneanesini öldürüp, babasını yaraladığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılının Mart ayında tahliye edilen Ramazan Yavuzsan, eşi ve oğlunun, Aksaray'da oturduğunu öğrendi. Aksaray'a giden Yavuzsan, 2014 yılının Ekim ayında da eşi ve oğlunu yanına alıp, Antalya'ya taşındı. Aile Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3413 Sokak'taki müstakil bir evde yaşamaya başladı.

İddiaya göre çift sürekli tartışmaya başladı. 29 Aralık 2014 günü yaşanan tartışma sırasında eve polis geldi. İfadesi alınan Ramazan Yavuzsan'a 30 gün uzaklaştırma cezası verildi.





BENZİNLE YANDI



Uzaklaştırma kararına rağmen bir gün sonra eve gelen Ramazan Yavuzsan ile eşi arasında kavga çıktı. Bu sırada Ramazan Yavuzsan, başına dökülen benzinin alev almasıyla yandı. Yüzünde ileri derecede yanıklar oluşan Yavuzsan hastaneye götürülürken, eşi Dilek ve oğlu Umut Yavuzsan gözaltına alındı.





Dilek Yavuzsan ifadesinde, "Eşim eve geldiğinde elinde benzin bidonu vardı. Barışma teklifinde bulundu. Ben reddedince yanında getirdiği benzini üzerine döküp çakmağı ateşledi. Alev alınca kurtarmaya çalıştık, biz de yaralandık" dedi. Dilek Yavuzhan ile Umut Yavuzsan, tutuklandı.



YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli insan öldürmeye teşebbüs suçu'ndan yargılanan anne ve oğlu hakkında 2018 yılında beraat kararı verildi. Kararla birlikte Dilek Yavuzsan ile oğlu Umut Yavuzsan serbest bırakıldı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararı onayladı. Bunun üzerine Ramazan Yavuzsan'ın avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise kararı, bozarak dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.



'TEHDİTLERİ DEVAM EDİYOR'



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın dünkü duruşmasına tutuksuz olan Dilek ve Umut Yavuzsan, yaşadıkları Aksaray'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dilek Yavuzsan, mahkemenin eski kararında direnmesini talep ederek, "Kendisi psikopat bir insandır. Kendisine zarar verebilen bir yapıya sahiptir. Halen de beni tehdit etmektedir" dedi. Umut Yavuzsan da "Bu suçu işlemedim. Babamın tehditleri hala devam ediyor" diye konuştu.



Cumhuriyet savcısının da beraat kararı verilmesini talep ettiği duruşma sonunda, mahkeme, anne ve oğlunu yeniden beraat ettirdi.



DOSYA, YARGITAY CEZA GENEL KURULU'NA GİDECEK



Mahkemenin bu kararının ardından dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek. İlgili daire başkanları ve üyeler, yerel mahkeme ile Yargıtay'ın bozma kararını oylayacak. Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını oy çokluğu veya oy birliğiyle yerinde bulursa, beraat kararları kesinlik kazanacak. Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğuna yönelik karar çıkarsa, sanıklar Yargıtay'ın bozması doğrultusunda yeniden yargılanacak.