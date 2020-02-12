Gümüşhane ve Bayburt’ta bugün okullar tatil mi? 12 Şubat Bayburt ve Gümüşhane’de Çarşamba okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre yarın (Çarşamba) beklenen hava sıcaklığı -10'a kadar düşecek. Özellikle sabah 06:00 saatlerinde hissedilen sıcaklığın -15'e kadar düşmesi bekleniyor. Saat 06:00 ile 09:00 arasında ise hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade ediliyor. Gümüşhane'de dün okullar tatil edilmişti bugün de valiliğin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamaları takip ediliyor. Bayburt ve Gümüşhane'de okullar tatil olacak mı?

BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Gümüşhane'de beklenen saatlik hava durumu tahmini şu şekilde; saat 03:00 ile 06:00 arasında beklenen sıcaklık -10, hissedilen sıcaklık -15, saat 06:00 ile 09:00 arasında beklenen sıcaklık -6, hissedilen sıcaklık -10 olarak ifade edildi. Öğle saatlerine doğru sıcaklık biraz daha yükselecek.

Gümüşhane'de il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, ilde beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle il genelinde taşıma eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

Bayburt genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.



Vali Epcim, attığı tweette, "Bayburt ilimizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 12 Şubat 2020 tarihinde 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızdaki hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" dedi.

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