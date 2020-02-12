İzmir'de 75 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında 22 Suriye, 7 Orta Afrika, 5 Filistin ve. 2 Somali uyruklu olmak üzere 36 kaçak göçmen yakaladı. Ekipler, Urla ilçesi Teke Burnu açıklarında ise 14 Kongo, 6 Suriye, 5 Senegal, 4 Somali, 3 Orta Afrika, 2 Filistin, 1 Venezuela, 1 Dominik, 1 Mali, 1 Nijerya, 1 Gine uyruklu olmak üzere toplamda 39 göçmen yakaladı. Aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu toplam 75 kaçak göçmen kıyıya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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