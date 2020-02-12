Pilot rahatsızlandı uçak acil iniş yaptı

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PEGASUS Havayolları'nın Viyana-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 10.40'ta Viyana'dan kalkış yaptı. Uçağın kaptan pilotu uçuş sırasında rahatsızlanarak kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. İkinci pilot hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Bunun üzerine iniş önceliği verilen uçak saat 14.41'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçağın inişi sırasında itfaiye ve ambulans ekipleri de hazır bekletildi. Hastaneye kaldırılan kaptan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay sonrası kule ile ikinci pilot arasında yaşanan diyologlarda ikinci pilot kuleye iniş önceliği için teşekkür etti.