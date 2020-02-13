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etmek isteyen vatandaşı emniyet müdürü ikna etti!

Emniyet Müdürü Okumuş, ambulansa alınan Abdullah S.'ye, "Kendini toparlayacaksın yarın da yanıma geleceksin" dedi. Eşinden ayrılan ve psikolojisi bozulan kaynak işçisi, kendisini ikna eden emniyet müdürünün elini öpmek istedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:17 ABONE OL
İntihar etmek isteyen vatandaşı emniyet müdürü ikna etti!

Osmaniye'de, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edildi.

EŞİNDEN AYRILDI, PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi, Akyar Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda oturan kaynak işçisi Abdullah S. (47) yaşadığı binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinden ayrılan 3 çocuk babası Abdullah S., psikolojik sorunlar yaşadığı söyleyerek ölmek istediğini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YANINA ÇIKTI

Polislere yaklaşmamasını aksi takdirde atlayacağını söyleyen Abdullah S. uzun süre ikna edilemedi. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Apartmanın 8.katına çıkan Okumuş, Abdullah S.'yi 20 dakika süren çabanın ardından intihar etmekten vazgeçirdi. Okumuş, ambulansa alınan Abdullah S.'ye, "Kendini toparlayacaksın yarın da yanıma geleceksin" dedi. Bu arada Abdullah S., kendisini ikna eden emniyet müdürünün elini öpmek istedi.

Ambulansta kontrolden geçirilen Abdullah S., ifadesi alınmak için emniyete götürüldü.

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