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: 'nda akıllara durgunluk veren cinayet! Midye ısmarlamadı diye arkadaşını vurdu

'nda yaşanan cinayetin detayları kan dondurdu. Beyoğlu'nda 10 gün önce midye ısmarlama tartışması üzerine çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 22:24 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren cinayet! Midye ısmarlamadı diye arkadaşını vurdu

Beyoğlu'nda 10 gün önce midye ısmarlama tartışması üzerine çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde 2 Şubat günü gece saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte midye yemek için cadde üzerindeki bir seyyar satıcının önünde duran Ü.T., orada bulunan 5 kişilik başka bir gruba "Gelin size midye ısmarlayalım, 100 tane yiyin parasını ben vereceğim" şeklinde seslendi.

Daha sonra, 5 kişilik gruptan A.D. ve Y.M.Ö. kendilerini küçük düşürdüğü gerekçesiyle Ü.T. ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.D. isimli şahıs, tartıştığı Ü.T.'yi silahla yaraladı.

Ü.T. hastaneye kaldırılırken, A.D. ve Y.M.Ö. yanlarındaki 3 arkadaşıyla gözaltına alındı.

Ü.T'nin olaydan 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, A.D. ve Y.M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren cinayet! Midye ısmarlamadı diye arkadaşını vurdu
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