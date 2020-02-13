Son dakika: Malatya’da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 13 Şubat Perşembe 2020

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika olarak geçilen bilgiye göre Malatya'da saatler 12.14'ü gösterdiğinde deprem meydana geldiği belirtildi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı ufak çaplı paniğe neden olurken, depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. Haberimizin içerisinden Malatya depremi ile ilgili ayrıntıları öğrenebilir, Kandilli ve AFAD tarafından geçilen son depremler listesini bulabilirsiniz…

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! 13 ŞUBAT KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika deprem bilgilerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, Malatya depremi ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz…