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sonuçları açıklanıyor! MPİ Süper sonuçları burada...

İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen sonuçları şans oyunu sever vatandaşlarca merak, heyecan ve umutla beklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 642. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 673 bin 61 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta da oyunu oynayanlar merakla arama motorlarında süper loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. En güncel şans oyunu haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 13 Şubat MPİ detaylar…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 20:58 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 13 Şubat Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...

Şans oyunu severlerin her hafta Perşembe günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine neden olan Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle bugün belli oluyor. 643. hafta çekilişi yapılacak olan oyunda haftanın şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta ise oyunu oynayan vatandaşlar arama motorlarında yoğun şekilde Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını araştırmaya yoğun şekilde devam ediyor. İşte 13 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI! (13 ŞUBAT 2020)

13 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile çekilişe ilişkin diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ 13 Şubat Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama sonuçları burada...
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