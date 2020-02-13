Yanlış tedaviye 2 milyonluk tazminat

Siirt'te yaşayan İ.A. ve R.A.'nın çocukları M.E.A. 2013 yılında prematüre olarak dünyaya geldi. Bebek Batman'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan bebeğe iddiaya göre yanlış tedavi uygulandı. Prematüre retinopatisinin (ROP) muayenesi yapılmayan talihsiz bebek, ilaçla tedavi edilebilecekken gözlerinden oldu. Bir süre sonra çocuklarını hastaneden çıkaran İ.A. ve R.A., M.E.A.'nın görmediğini fark etti. Muayenede talihsiz çocuğun gözlerinde görme kaybının olduğu ortaya çıktı. Aile hastaneden şikayetçi oldu.Ailenin avukatı Mehdi Özdemir 2016'da özel hastane ve doktor hakkında tazminat davası açtı. Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen belgeleri de göz önüne alarak M.E.A.'nın yanlış teşhis ve tedavi sonucu gözlerinde yüzde 90 oranında görme kaybının olduğuna hükmederek hastaneyi 1 milyon 835 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminatın yasal faizi ile birlikte 2 milyon lirayı geçeceği öğrenildi. Avukat Özdemir ihmali olan doktor hakkında açılan davanın da hala sürdüğünü dile getirdi.

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