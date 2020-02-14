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Son dakika haberi: 'de 1 yaşındaki Yusuf beşiğinde ölü bulundu

'den gelen son dakika haberine göre bir çocuk ölü bulundu. Kayseri'de, yabancı uyruklu 1 yaşındaki Yusuf E., ailesi tarafından beşiğinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis ekipleri gelen son dakika gelişmesiyle birlikte evde incelemeye başladı. Soruşturma devam ediyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 15:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayseri'de 1 yaşındaki Yusuf beşiğinde ölü bulundu

Edinilen son dakika bilgisine göre Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan mahallesi Ali Cafer sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf E.'nin beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Yusuf E.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Kayseri'de 1 yaşındaki Yusuf beşiğinde ölü bulundu
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