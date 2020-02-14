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16 yaşındaki 2 çocuk ağabeylerini öldürdü

’de 16 yaşındaki bir çocuk, kendisine şiddet uygulayan ağabeyini, ’ta da yine aynı yaştaki bir çocuk, tartıştığı ağabeyini öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
16 yaşındaki 2 çocuk ağabeylerini öldürdü
İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve telefon alıp satan Sedat S. (30) iddiaya göre yanında kalan 16 yaşındaki kardeşi Vedat S.'ye sık sık şiddet uyguluyordu. Önceki akşam 2 kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Vedat S. eline geçirdiği tabancayla ağabeyine kurşun yağdırıp kaçtı. Sedat S. ölürken polis, Vedat S.'yi Uşak'ta Cizre'ye gitmek için bindiği otobüste yakaladı. Vedat S.nin, olaydan sonra diğer ağabeyi M. S.'ye, "Ağabeyimi vurdum" diye mesaj attığı belirlendi. Sorgusunda ağabeyini sürekli kendisini dövdüğü için öldürdüğünü söyleyen Vedat S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta da yine 16 yaşında olan lise öğrencisi O.S. son dönemde eve geç gelmeye başladı. Önceki akşam da yine geç gelince, ağabeyi F. S. (25) tarafından uyarıldı. Ancak O.S. tepki gösterince iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mutfaktan bir bıçak alan O.S. ağabeyini karnından bıçaklayarak öldürdü. O.S. polis tarafından gözaltına alındı.
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16 yaşındaki 2 çocuk ağabeylerini öldürdü
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