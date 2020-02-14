Babasının düşen fotoğrafı için ailesini bıçakladı

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İstanbul Avcılar'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, biri 40 günlük iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı. Savaş Sokağı'ndaki evine gelen Mehmet Ç., televizyon ünitesindeki babasının fotoğrafının yere düştüğünü fark etti. Bu nedenle, boşanma aşamasında oldukları eşiyle tartışmaya başlayan şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, küçüğü 40 günlük olan iki kızına saldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kendisine engel olmak isteyen iki komşusunu da çeşitli yerlerinden bıçakladı. Öte yandan yaşanan saldırı anı, binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.