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'Beni ' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti

Burdur'da, emekli Mustafa Erdoğan (61), dolayısıyla, yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi  Erdoğan'dan özür dilemek için çekiciye astığı pankartla iş yerinin önüne gitti. 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Beni ' yazılı pankartla eşinden özür dileyen Mustafa Erdoğan'ı gören Fatma Hanım Erdoğan ise polisi arayıp, şikayet etti. Polis, uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği Mustafa Erdoğan'ı emniyet müdürlüğüne götürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 17:49 ABONE OL
'Beni Affet' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti

Bucak ilçesinde oturan 21 yıllık evli ve Mustafa Erdoğan çifti, bir yıl önce aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Fatma Hanım Erdoğan, eşinden boşanmaya karar verip, dava açtı. Mustafa Erdoğan ise eşinden boşanmak istemedi ve dava sürerken birkaç kez Fatma Hanım Erdoğan'ın oturduğu eve gitti. Bunun üzerine Fatma Hanım Erdoğan'ın şikayetiyle, Mustafa Erdoğan hakkında, evden uzaklaştırma kararı verildi.

Mustafa Erdoğan, barışmak için girişimlerde bulunmaya devam etti. Bugün de 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, dolayısıyla eşiyle barışmak için Fatma Hanım Erdoğan'ın Oğuzhan Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bijuteri dükkanının önüne çekiciye astığı bir pankartla geldi. Çekicide asılı 'Seni üzüp ağlattım, her an inan kendimden nefret ediyorum. Yalvarırım beni kendinden mahrum bırakma. Binlerce kez özür dilerim. Biricik aşkım seni çok seviyorum. Beni ' yazılı pankartı dükkanın önüne park eden Mustafa Erdoğan, eline bir buket çiçek alıp, Fatma Hanım Erdoğan'dan dışarı çıkmasını istedi.

Mustafa Erdoğan, eşini iş yerinden çıkarmak için " Aşkım beni affet, özür diliyorum. Çocuklarımız hatırına barışalım, yuvamız yıkılmasın. Bugünün hatırına ne olursun" diye seslendi. Fatma Hanım Erdoğan ise iş yerinden çıkıp, polisi aradı.

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'Beni Affet' yazılı pankart açtı, eşi polise şikayet etti
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