Bugün Cuma namazı saat kaçta? Ankara, Konya, Gaziantep, İstanbul Cuma namazı saatleri…

Müslüman dünyası için son derece önemli olan mübarek Cuma günü Cuma namazı kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün Cuma namazında dualarımızda 15 Temmuz'da bayrak için demokrasi için şehit olan kahramanlarımızı, vatan savunmasında can veren yiğitlerimizi de unutmamalıyız. Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatlerinin yanı sıra tüm şehirlerimizdeki öğle ezanı vakitlerini sizler için derledik.

ANKARA, İZMİR VE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ülkemizde nüfus bakımından en kalabalık şehir olan İstanbul'da bugün 13:23'teki öğle ezanının ardından cuma namazı kılınacak. Başkent Ankara'da ise Cuma namazı 13:08'de okunacak öğle ezanının ardından eda edilecek. İzmir'de Cuma namazı saati 13:31, Konya'da Cuma namazı saati 13:09, Gaziantep'te 12:50, Denizli'de ise 13:23.

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